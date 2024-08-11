على هامش زيارته إلى رواندا.. عبد العاطي يلتقي نظيره التنزاني

وكالات

التقى وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، مع وزير خارجية تنزانيا محمود ثابت كومبو، اليوم الأحد، على هامش زيارته الحالية للعاصمة الرواندية كيجالي.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث حرص عبد العاطي على نقل تحيات رئيس الجمهورية للرئيسة التنزانية، معرباً عن التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، والدفع بالاستثمارات المتبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن عبد العاطي تطرق إلى مشروعات التعاون بين البلدين، وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريري"، حيث أعرب عن رغبة مصر في تذليل أي عقبات قد تواجه هذا المشروع، وبما يحقق مصالح الشعب التنزاني الشقيق، كما وجه عبد العاطي الدعوة لنظيره التنزاني لزيارة مصر قريباً.