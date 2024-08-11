بعد 11 يوماً من تعيينه.. نائب الرئيس الإيراني يستقيل من منصبه

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، باستقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه.

وكان الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، عيّن ظريف بهذا المنصب في بداية أغسطس الجاري، وأسند إليه إدارة مركز البحوث الاستراتيجية الرئاسية بناء على المادة 124 من الدستور الإيراني؛ تقديرا لخبراته الأكاديمية والإدارية الرفيعة.

وفي سياق منفصل، قدم بزشكيان اليوم الأحد، تشكيلته الوزارية الجديدة إلى البرلمان، والتي تضمنت ترشيح عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وإسماعيل خطيب وزيرا للاستخبارات.