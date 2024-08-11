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الكويت: وزارة الداخلية تصدر بيانًا عاجلاً بعد سطو مسلح على مكتب صرافة

08:42 م الأحد 11 أغسطس 2024

شرطة الكويت

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، اليوم الأحد، القبض على المشتبه به في القيام بسطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة.

وكشفت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن "قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة الأحمدي، تمكن من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة الفنطاس".

وأوضحت أن "المتهم قام باقتحام مكتب الصرافة مستخدما سلاحا ناريا، ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، من خلال سرقة مركبة أجرة عن طريق إشهار السلاح المستخدم في الواقعة".

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أنه "وفور ورود البلاغ، واصل رجال المباحث العمل على مدار الساعة لجمع المعلومات والاستدلالات، وبعد التحريات، وبتتبع خط سير المتهم من خلال كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى كافة بياناته، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم، تم ضبطه وأقر بما نُسب إليه، كما أرشد عن مكان إخفاء السلاح الناري، وجاري إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وأرفقت الوزراة الكويتية صورة المتهم "مموهة" بمنشورها على منصة "إكس".

الداخلية الكويتية سطو مسلح سرقة مكتب صرافة
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