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الجزائر تدين المجزرة الإسرائيلية بمدرسة التابعين وتؤكد "حتمية" تحرك المجتمع الدولي

07:31 م الأحد 11 أغسطس 2024

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الجزائر - (أ ش أ)

أدانت الجزائر، بأشد العبارات وببالغ القوة، المجزرة الوحشية، التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين العزل الذين التجؤوا إلى مدرسة التابعين بغزة فراراً من "آلة الموت والبطش التي تطاردهم وتزهق أرواحهم حتى وهم عاكفون لتأدية صلواتهم".

وطالبت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الأحد، بـ "حتمية" تحرك المجتمع الدولي وتبنيه موقفا حازما وصارما؛ يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من تدابير ردعية وعقابية في حالات لا ترقى أن تشكل قطرة من "بحر الجرائم غير المسبوقة، التي يتمادى ويتباهى هذا الاحتلال بارتكابها في حق الفلسطينيين العزل".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر في التمتع بحصانة مطلقة وتامة، ليس فقط من المساءلة والمحاسبة، بل من المحاكمة والمعاقبة، عما اقترفه ولا يزال من جرائم لا تعد ولا تحصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطيني".

هذا المحتوى من

Asha
الجزائر المجزرة الإسرائيلية مجزرة مدرسة التابعين وزارة الخارجية الجزائرية الاحتلال الإسرائيلي
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