ألمانيا تطالب بوقف هجمات جيش الاحتلال المتكررة على المدارس في غزة

برلين - (د ب أ)

كتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "التقارير الواردة من قطاع غزة مروعة، ليس من المقبول قتل مدنيين يبحثون عن الحماية، يجب أن تتوقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المدارس كما يجب كشف ملابسات هذه الهجمات بشكل سريع".

وأشارت الوزارة إلى هول معاناة النساء والرجال والعديد من الأطفال الباحثين عن الحماية والذين يفرون بشكل متكرر منذ شهور من المعارك في غزة، وطالبت الوزارة بعدم بقاء هؤلاء بين الجبهات، وقالت إنه لا ينبغي لحركة حماس إساءة استخدامهم كدروع بشرية.

وأضافت الوزارة أن "الناس في غزة والأسرى والإقليم بأكمله بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار الإنساني الذي اقترحته الولايات المتحدة ومصر وقطر وإلى إطلاق سراح الأسرى، يجب الآن بشكل ملح اغتنام هذه الفرصة لتخفيف المعاناة".

وأفادت بيانات فلسطينية بأن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر أمس السبت على مبنى مدرسة يجري استخدامه كنُزُل للاجئين أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، وقدرت الحماية المدنية في غزة عدد الشهداء بما لا يقل عن 93 شخصا.

في المقابل، أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه في هذه الأعداد وزعم أنه استهدف مركز قيادة تابعا لحركة حماس في مبنى المدرسة وأنه قتل ما لا يقل عن 19 قائدا ومقاتلا من حركة حماس وحركة الجهاد.