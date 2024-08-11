رئيس باكستان: ملتزمون بحماية حقوق الأقليات

إسلام أباد - (د ب أ)

قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إن باكستان ملتزمة بضمان حماية الحقوق الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأقليات.

وفي رسالة بمناسبة يوم الأقليات، قال: "تحتفل باكستان بيوم الأقليات في 11 أغسطس من كل عام للاعتراف بمساهمات أقلياتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لباكستان"، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وتابع: "في هذا اليوم، نؤكد من جديد التزامنا بالوعد الذي قطعه القائد الأعظم محمد علي جناح، في 11 أغسطس 1947، للأقليات في البلاد بحماية حقوقهم وحرياتهم الدينية".

وقال الرئيس: "تتمتع الأقليات في باكستان بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها دستور باكستان".

وأضاف أن لكل باكستاني الحق في العيش وفقا لعقيدته، بغض النظر عن دينه أو طبقته أو لونه أو عقيدته.

وحث جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك علماء الدين وممثلو الأقليات ووسائل الإعلام على تثقيف الناس بشأن حقوقهم والعمل من أجل تعزيز الوئام بين الأديان وروح المحبة والتسامح والأخوة والوحدة لجعل باكستان بلدا قويا.

وأكد لجميع الأقليات أن باكستان ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق أفرادها وإتاحة فرص متكافئة لهم للتفوق في الحياة.

وتابع: "أنا واثق من أن الأقليات في باكستان ستواصل الاضطلاع بدورها الإيجابي نحو تنمية البلاد، أهنئهم على هذا اليوم الخاص وأتمنى لهم كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية".