لبنان: مقاتلات الاحتلال خرقت جدار الصوت فوق صور وصيدا جنوبي البلاد

وكالات

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، إن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء مدينتي صور وصيدا جنوبي البلاد.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس السبت، جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان، كما خرق جدار الصوت في أجواء قرى وبلدات قضاء "صور" جنوباً، وفي أجواء مدينة "صيدا" ومنطقة "جزين" وقرى القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

ويعتبر خرق جدار الصوت، أحد الظواهر الفيزيائية التي تحدث نتيجة تخطي الطائرة سرعة الصوت، ما يتسبب في حدوث موجة صوتية تشبه إلى حد كبير الانفجارات والتي قد تؤدي إلى اهتزاز المباني أو تحطم النوافذ.