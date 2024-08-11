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وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان

05:18 م الأحد 11 أغسطس 2024

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش زيارة السيد وزير الخارجية الحالية لحضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد ، بأن وزير الخارجية حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، مؤكدًا استمرار دور مصر الداعم للسودان ومؤسساته ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما حرص عبد العاطي على التأكيد على حرص مصر للاستجابة لأية احتياجات إنسانية وإغاثية من جانب السودان الشقيق.

وقد تناول اللقاء الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار فى دولة السودان الشقيقة، حيث أكد السيد وزير الخارجية علي استمرار اضطلاع مصر بدورها فى مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز الأزمة الراهنة بما يصون للسودان وحدته وسلامة أراضيه ويدعم مؤسسات الدولة السودانية وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبه، حرص الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدور القيادي الذي يضطلع به سيادته في دعم السودان ومؤسساته الوطنية ورعاية سيادته للسودانيين علي الأراضي المصرية، معرباً عن شكره للشعب المصري الشقيق على توفير الرعاية والدعم والحماية لأشقائهم السودانيين على أرضه.

بدر عبد العاطي رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان عبد الفتاح البرهان حفل تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامي
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