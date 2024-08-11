بعد رسالة ضباط إسرائيليين عن صعوبة الوضع في غزة.. نتنياهو: لا يوجد أي إحباط في هيئة الأركان الإسرائيلية

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أي إحباط في هيئة الأركان الإسرائيلية من المستوى السياسي في إدارة الحرب.

وأكد نتنياهو، على أن هدف الجيش الإسرائيلي الأخير، من الحرب على قطاع غزة هو تحقيق النصر الأكيد.

وجاءت تصريحات نتنياهو عن حالة الإحباط لدى المؤسسة العسكرية، بعدما نشرت القناة الـ14 الإسرائيلية نص رسالة أرسلها ضباط إسرائيليين في قطاع غزة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قالوا فيها إن الحرب في قطاع غزة بعيد للغاية عن تحقيق النصر.

وقال الضباط الإسرائيليين، إنهم يتعجبوا من تصريحات القادة السياسيين عن أن تحقيق النصر في غزة بات قريبا.