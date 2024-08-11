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BBC

بعد عملية إطلاق النار.. قوات الاحتلال يقتحم قريتين فلسطينيتين بالأغوار الشمالية

05:04 م الأحد 11 أغسطس 2024

قوات الاحتلال

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتي كردلة وبردلة بالأغوار الشمالية بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة محولا، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين أطلقوا النار على عدة مركبات قرب محولا في منطقة الأغوار، مشيرا إلى أن قواته شرعت بمطاردة منفذي إطلاق النار وتجري عمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إصابة شخصين بجروح حرجة ومتوسطة في عملية إطلاق نار من سيارة في غور الأردن.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل شخص من بين المصابين الاثنين، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لموقع عملية إطلاق النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن.

وقالت هيئة البث العبرية، إن إطلاق النار وقع في موقعين في غور الأردن.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين على شارع 90 قرب مستوطنة محولا شمال غور الأردن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان الجيش يطارد سيارة مطلقي النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن.

قوات الاحتلال اقتحام قريتين فلسطينيتين عملية إطلاق النار
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