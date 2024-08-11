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مسؤول إسرائيلي: واشنطن أبلغتنا أن الوقت حان لوقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية

04:55 م الأحد 11 أغسطس 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم الأحد، إن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت قد حان لاتفاق لوقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأن وقف إطلاق النار بغزة ما زال ممكن، مشيرا إلى أنه أيمل مع فريقه لضمان خفض التصعيد بالمنطقة.

وأكد بايدن أن تصريحات سلفه، المرشح الجمهوري دونالد ترامب أكدت مخاوفه من أن حصوله على ولاية ثانية من شأنه أن يقوض الديمقراطية بالبلاد.

وأوضح بايدن أن فوز ترامب سيمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي للولايات المتحدة ويشكل نقطة انعطاف في تاريخ العالم.

جو بايدن وقف إطلاق النار حرب إقليمية
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