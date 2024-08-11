الدفاع الروسية: تحييد نحو 1700 عسكري أوكراني وإسقاط عشرات الصواريخ

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 1700 عسكري أوكراني، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية قضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 190 عسكريا، مضيفة أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" حسّنت مواقع تموضعها وقضت على تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين، حيث بلغت خسائر قوات كييف نحو 520 عسكريا.

وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" عززت سيطرتها على جبهة القتال، وتم القضاء على تشكيلات للقوات الأوكرانية وبلغت خسائرها نحو 385 عسكريا أوكرانيا، مشيرة إلى أن وحدات مجموعة "المركز" حسّنت مواقع تموضعها وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وصد 3 هجمات مضادة، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 425 عسكريا.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من مجموعة "الشرق" عززت من تموضعها العسكري والتكتيكي، وتم تحييد عدد من التشكيلات التابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 100 عسكري، مضيفة أن وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية عززت من مواقعها على جبهة القتال، موضحة أنه تم تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 70 عسكريا أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية دمرت 3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، واستهدفت مستودعا للذخيرة، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية في 156 نقطة.

كما أقدمت الدفاعات الجوية الروسية على إسقاط 4 صواريخ أوكرانية من طراز "توتشكا-أو"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "هامر"، و15 قذيفة لراجمات "هايمارس" و"فامبير"، و71 طائرة مسيرة منها 30 طائرة أُسقطت خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.