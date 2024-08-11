الملك عبدالله: لن نسمح بتحويل الأردن لساحة حرب

(وكالات)

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إنه لن يسمح أن يتحول الأردن إلى ساحة للحرب، وذلك خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي.

وأضاف العاهل الأردني، أن لن يسمح بتعريض حياة الشعب الأردني للخطر، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة.

وتناول العاهل الأردني خلال اجتماعه بوفد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، التوترات الحالية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الملك عبد الله، على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة من أجل خفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للإنزلاق نحو حرب إقليمية.

وحذر عبدالله من "خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".