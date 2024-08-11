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الرئيس الفلسطيني يزور روسيا غدًا

03:29 م الأحد 11 أغسطس 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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موسكو - (د ب أ)

أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور موسكو خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس الجاري، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 13 أغسطس الجاري.

وقال نوفل، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، "سيصل الرئيس مساء غد الاثنين 12 أغسطس الجاري. ومن المتوقع أن يجتمع مع الرئيس بوتين بعد غد الثلاثاء، وقبل ذلك سيضع محمود عباس إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو".

وأضاف نوفل أن "الرئيس سيبقى في روسيا حتى 14 أغسطس الجاري. وبالطبع سيتم عقد لقاء مع السفراء العرب".

وقال السفير الفلسطيني إن الموضوع الرئيسي للمناقشات سيكون حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار نوفل إلى أن "الوضع في غزة سيكون على جدول الأعمال. وسيدور الحديث عن دور روسيا وما يمكن القيام به".

وأضاف نوفل "نحن في وضع صعب للغاية، وروسيا دولة قريبة منا. ونحن بحاجة إلى التشاور".

الرئيس الفلسطيني روسيا السفير الفلسطيني لدى روسيا محمود عباس
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