المرصد: مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في غارة لمسيرة شرقي سوريا

(وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن خمسة مقاتلين موالين لإيران قتلوا في ضربة شنتها طائرة مسيرة لم يتمكن من تحديد هويتها في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية.

وقال المرصد "قتل خمسة عناصر موالين لإيران وأصيب آخرون بجروح بعضها خطير".

وأفاد المرصد بأن الاستهداف نفذته "طائرة مسيّرة مجهولة على سيارة عسكرية كانوا يستقلونها (…) قرب الحدود السورية – العراقية".

وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية. وسبق أن تعرضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بينها ما تبنته واشنطن وأخرى نُسبت إلى إسرائيل.