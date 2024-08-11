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وحدة صواريخ تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود العراقية

03:07 م الأحد 11 أغسطس 2024

وحدة صواريخ تابعة للجيش الإيراني

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طهران - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن وحدة صواريخ تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود العراقية "لتحسين الاستعداد القتالي" لقواتها في المنطقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تأكيد التدريبات بعدما أبلغ السكان المحليون عن سماع عدة انفجارات.

وتأتي هذه التدريبات في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع إسرائيل بسبب حربها في غزة واغتيال أحد كبار قادة حماس في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو الماضي.

وذكرت إرنا، نقلا عن مسؤول إقليمي، أن التدريبات بدأت قرب مدينتي قصر شيرين وكيلان غرب الحدوديتين بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد أمس الأول الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

صواريخ تابعة للجيش الإيراني تدريبات قرب الحدود العراقية تحسين الاستعداد القتالي إيران وإسرائيل حماس
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