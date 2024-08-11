القوات الأوكرانية: الوضع على الحدود مع بيلاروس تحت السيطرة

أوكرانيا - (أ ش أ)

أكدت قوات حرس الحدود الأوكرانية أن الوضع على حدود أوكرانيا مع بيلاروس لا يزال تحت السيطرة فلم تتم ملاحظة أية قوات بيلاروسية إضافية في المناطق الحدودية في الوقت الراهن.

وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمشينكو: "الوضع على الحدود لا يزال دون تغيير وتحت السيطرة الكاملة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

ووصف ديمشينكو تصريحات وإجراءات بيلاروس بأنها "ترهيب من أجل الاستمرار في اللعب مع روسيا"، مشيرا إلى أن بيلاروس اتهمت أوكرانيا مرارا بأنها تقوم بأفعال غير ودية.

وأضاف المتحدث الأوكراني "لكننا الآن لا نلاحظ أية حركة للمعدات أو الأفراد بالقرب من حدودنا، وعلى الأرجح كجزء من تأثير المعلومات ستضطر بيلاروس إلى إنتاج تقارير مصورة وفيديو، وربما يتم نشر بعض الوحدات بالفعل بالقرب من الحدود"، مؤكدا أن المخابرات الأوكرانية تراقب بنشاط تطور الأحداث على أراضي بيلاروس.

يأتي ذلك تعقيبا على إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم أنها ترسل معدات عسكرية إضافية إلى المناطق الحدودية مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قوات بلاده بتعزيز تجمعاتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا من أجل الرد على أي استفزازات محتملة.