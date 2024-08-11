انتهاء مفاوضات جدة دون الاتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في جنيف

(وكالات)

أعلن رئيس وفد الحكومة السودانية المشارك في الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة، محمد بشير أبو نمو، اليوم الأحد، انتهاء المشاورات مع الجانب الأمريكي في جدة دون الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف.

وصرح رئيس الوفد الحكومي السوداني، أنه لم يتم الاتفاق على مشاركة الوفد في المفاوضات سواء كان ممثلا للجيش حسب رغبتهم أو ممثلا للحكومة السودانية.

وأكد بشير أبو نمو، أن قرار المشاركة في مفاوضات جنيف متروك للقيادة السودانية، قائلًا إنه يوجد تفاصيل أدت إلى قرار إنهاء الحوار التشاوري دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأت قوى مدنية وعسكرية سودانية مباحثات مكثفة أمس السبت شارك فيها وسطاء إقليميين ودوليين في مدينة جدة وأديس أبابا، في سبيل التوصل إلى صيغة توافقية لإنجاح المفاوضات التي دعت الولايات المتحدة طرفي الحرب في السودان الجيش وقوات الدعم السريع لعقدها في جنيف السويسرية نهاية الأسبوع الحالي من أجل إنهاء الحرب.