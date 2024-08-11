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أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم دونيتسك 30 مرة خلال يوم

02:02 م الأحد 11 أغسطس 2024

أوكرانيا

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أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين اليوم الأحد أن الجيش الروسي قصف الإقليم 30 مرة، خلال 24 ساعة.

وقال فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي أطلق - خلال يوم - النار 30 مرة على بلدات دونيتسك، ولذلك، تم إجلاء 1177 شخصًا، بينهم 419 طفلاً، من خط المواجهة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف أسفر عن اصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة في بلدة كوراخوف، فضلًا عن تضرر 8 منازل و4 منازل أخرى في بلدة هانيفكا، أما في هروديفكا، قُتل شخص وأصيب آخر وتضررت العديد من المنازل.

وتابع إن الروس قصفوا بلدتي بوكروفسك وهريشين وري منتصف الليلة الماضية؛ مما أدى إلى إتلاف منشأتين للبنية التحتية ومبنى إداري وشركة. وفي ريفني التابعة لمنطقة ميرنوهراد، تضررت مؤسسة.

هذا المحتوى من

Asha
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