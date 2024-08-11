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BBC

الأردن يعلق على مزاعم إسرائيل بشأن الكوليرا في نهر اليرموك

01:41 م الأحد 11 أغسطس 2024

نهر اليرموك

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وكالات

زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه تم اكتشاف جرثومة الكوليرا بمياه نهر اليرموك، وفي بعض المنتجات الزراعية المستوردة من الأردن.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الصحة في إسرائيل قررت وقف استيراد الفواكه والخضروات من الأردن.

بدوره، علق الأردن على التقارير الإعلامية الإسرائيلية، مؤكدًا أن مياه نهر اليرموك وقناة الملك عبد الله خالية من أية تلوث، موضحًا أن هناك فحوصات مخبرية تجري بشكل دوري وفق برنامج محدد وبالتناوب بين وزارات ومؤسسات رسمية لضمان سلامة المياه بشكل مستمر.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، إن لجاناً مختصة في وزارت المياه والري سلطة المياه والزراعة والصحة توصلت إلى أن برامج مراقبة مصادر المياه والتأكد من نوعيتها وسلامة مياه نهر اليرموك ومياه قناة الملك عبد الله سليمة ومطابقة لمواصفة المياه الأردنية وخلوها تماما من أية مؤشرات ملوثة خاصة "الكوليرا".

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