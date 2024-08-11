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BBC

الرئيس الفلبيني يصف تصرف الصين تجاه طائرة فلبينية " بالطائش"

01:40 م الأحد 11 أغسطس 2024

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن

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مانيلا - (د ب ا)

وصف الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور تصرف القوات الجوية الصينية تجاه طائرة فلبينية تقوم بدورية في منطقة بحر الصين الجنوبي بأنه " غير مبرر وغير قانوني وطائش".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجيش الفلبيني قال إن طائرة تابعة للجيش الصيني أسقطت أغراضا مضيئة وقامت بحركات خطيرة أثناء قيام طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية بدورية فوق منطقة سكاربورو شول يوم الثامن من آب/أغسطس الجاري.

ووقع الحادث في الوقت الذي تحاول فيه الدولتان تخفيف التوترات البحرية.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الصين اعترضت الطائرة الفلبينية " بصورة احترفية ووفقا للقانون" بعد تدخلها " غير القانوني".

وأدان قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر أمس السبت "الأعمال الخطيرة والاستفزازية"، التي نفذها سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني ، الذي تعرض لطائرة فلبينية كانت تقوم بدوريات بحرية فوق "سكاربورو شول

وقال براونر في بيان "كانت طائرة طراز إن.سي-212، تابعة لسلاح الجو الفلبيني، تجري دورية بحرية روتينية فوق سكاربورو شول، عندما نفذت طائرتان من سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني مناورة خطيرة حوالي الساعة التاسعة صباحا، وأسقطتا إشارات تحذيرية في مسار طائرتنا إن.سي.212"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضاف أن الطائرة الفلبينية عادت بسلام إلى قاعدة كلارك الجوية في بامبانجا، بعد ذلك بحوالي ساعة ولم يتضرر أي شخص.

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