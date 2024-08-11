بسبب متحول جنسي.. إلزام أطباء الأشعة في بريطانيا بسؤال الذكر عمّا إذا كان حاملاً

وكالات

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن أنه تم إصدار توجيه لمصوري الأشعة في بريطانيا لسؤال كل مريض بغض النظر عن جنسه، عما إذا كان حاملا قبل إجراء التصوير بالأشعة السينية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه تم إبلاغ أطباء الأشعة في العديد من المستشفيات أنه يجب عليهم فحص جميع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 55 عاما للتأكد من وجود الحمل، بغض النظر عن جنسهم، وذلك كجزء من المبادئ التوجيهية لضمان الشمولية.

وتمت صياغة هذه الإرشادات من قبل جمعية أطباء الأشعة بعد أن خضع رجل متحول جنسيا لم يكن يعلم أنه حامل لفحص بالأشعة المقطعية.

ويؤكد العاملون في أقسام التصوير بالأشعة أنهم يطلبون من المرضى ملء نماذج تطلب منهم الإشارة إلى جنسهم عند الولادة والاسم المفضل والضمير.