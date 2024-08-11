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BBC

أول مرة منذ 80 عامًا.. موسكو تعلق على ظهور دبابات ألمانية بأراضي روسية

11:52 ص الأحد 11 أغسطس 2024

دبابات ألمانية بأراضي روسية

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وكالات

ظهرت مدرعات ألمانية أثناء التوغل بمقاطعة كورسك الروسية خلال الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية بعد وصول تعزيزات عسكرية غربية.

وتعهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الدبابات الروسية قد تصل إلى ساحة الجمهورية أمام مبنى الرايخستاج في برلين.

وأشادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بمشاركة دبابات ألمانية في التوغل داخل المناطق الروسية.

بدوره مدفيديف مقال "بيلد" التي تحدثت فيه عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية بعد 80 عاما، بأنه انتقامي.

وكتب ميدفيديف عبر موقع "إكس" قائلا: "ردا على ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لكي تصل الدبابات الروسية الحديثة إلى ساحة مبنى الرايخستاغ في برلين".

دبابات ألمانية بأراضي روسية مدرعات ألمانية أول مرة منذ 80 عام القوات الأوكرانية روسيا أوكرانيا
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