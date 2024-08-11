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مسؤولة أمريكية تشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة

11:52 ص الأحد 11 أغسطس 2024

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

شددت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة حتى لو اختبأت عناصر حماس في المدارس.

وكتبت باور، في منشور عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "لابد من حماية المدنيين في غزة حتى لو اختبأت حماس في المدارس".

وأكدت المسئولة الأمريكية، مواصلة الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى مدنيين.

وقالت باور، إنه من المحزن أن نرى تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين في غارة أخرى شنتها القوات الإسرائيلية على مدرسة وملجأ في غزة.

يشار إلى أن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا وأصيب العشرات بجروح، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

هذا المحتوى من

Asha
غزة حماية المدنيين في غزة طوفان الأقصى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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