نيويورك تايمز: استطلاعات الرأي الجديدة تظهر أن هاريس غيرت سباق الرئاسة بشكل جوهري

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وجامعة سيينا أن كامالا هاريس قد حولت الانتخابات الرئاسية هذا العام بشكل جوهري.

وقالت الصحيفة - في تعليق أوردته اليوم - "إنه في أول استطلاعات الرأي التي أجرتها في الولايات المتأرجحة منذ دخولها السباق، تقدمت نائبة الرئيس هاريس على دونالد جيه ترامب بأربع نقاط في كل من بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن بين الناخبين المحتملين، مشيرة إلى أن ذلك يعد تحولا كبيرا عن استطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز/سيينا"، والتي خلصت إلى أن ترامب يتقدم على هاريس والرئيس بايدن بمتوسط نقطة أو نقطتين لكل منهما عبر نفس الولايات الثلاث.

وأضافت أنه في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب تفسير سبب تحول استطلاعات الرأي من أسبوع إلى آخر أو من شهر إلى آخر. وفي عالم السياسة التي تتسم بالاستقطاب اليوم، ربما يكون من الصعوبة بمكان حتى تفسير سبب تحول الناخبين على الإطلاق ولكن في هذه الحالة، كان الأمر سهلا: لقد قلب دخول هاريس أساسيات السباق.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه حتى الآن، كانت الديناميكية الأساسية للسباق مدفوعة بعدم شعبية بايدن. لقد جعلت هذه الديناميكية الانتخابات بمثابة استفتاء على ترامب من خلال ترشيح مرشح مقبول على نطاق واسع. وترك الملايين من الناخبين مع خيار مؤلم بين مرشحين لا يحبونهما.

وتابعت "إنه مع ركوب هاريس موجة غير عادية من الزخم في الجزء العلوي من بطاقة الاستطلاع - على الأقل في الوقت الحالي - تم استعادة الديناميكية السياسية المعتادة لعصر ترامب. وفي الاستطلاع، قال ما لا يقل عن 49 % من الناخبين المحتملين في كل من بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن إن لديهم وجهة نظر إيجابية بشأنها، وهو المستوى الذي لم تحصل عليه هاريس ولا بايدن في أي استطلاع سابق من استطلاعات تايمز/سيينا هذه الدورة".

وذكرت الصحيفة أنه لم تتضاءل الآراء بشأن ترامب. ففي الواقع، ارتفعت نسبة تأييده قليلا، إلى 46 % في الولايات الثلاث - بما يكفي لتمثل أعلى تصنيف له في تاريخ استطلاعات تايمز/سيينا. إنها حصيلة ربما كانت كافية لتقدم واضح ضد بايدن، الذي انخفضت تصنيفاته إلى الثلاثينيات في أوائل يوليو الماضي. ولكن في الوقت الحالي، لا يكفي هذا ضد صعود هاريس.

وأوضحت أن الناخبين، وفقا للاستطلاع، لا يبدو أن لديهم أي تحفظات كبيرة بشأن هاريس. وتقول الأغلبية إنها صادقة وذكية وأنها تجلب الطراز الصحيح من التغيير ولديها الشخصية المناسبة لتكون رئيسة ولديها رؤية واضحة للبلاد. ولا تعتقد الأغلبية أنها بعيدة جدا عن اليسار: إذ يقول 44% فقط من الناخبين المحتملين إنها ليبرالية أو تقدمية للغاية، مقارنة بـ 44% يقولون إنها ليست بعيدة جدا في أي من الاتجاهين في حين يرى 6% آخرون أنها ليست تقدمية بما يكفي.

وطرحت الصحيفة تساؤلا بشأن ما إذا كان هذا الوضع سيستمر؟ وقالت هذا سؤال مختلف تماما. فربما تكون هاريس في استطلاعات الرأي مثل الديمقراطيين العاديين، لكنها الآن ستكون عرضة لمزيد من التدقيق والهجوم. وحتى هذا الوقت استفادت من بضعة أسابيع من التغطية الإعلامية الإيجابية للغاية والتأييدات الكبرى، وتدفق النوايا الحسنة من الناخبين الذين كانوا يتوقون إلى بديل لمرشحين اثنين أكبر سنا غير محبوبين. لكن هذه الفترة لن تستمر إلى الأبد، والسؤال هو ما إذا كانت ستحتفظ بهذا النوع من الدعم عندما تصبح الأمور صعبة.

واختتمت الصحيفة الأمريكية قائلة "إن هذا الاستطلاع لا يقدم مؤشرا على أي حال. لكن التحول الهائل في الرأي بشأن هاريس في الأسابيع القليلة الماضية فقط هو تذكير بأن الجمهور ليس لديه بالضرورة آراء راسخة عنها. وإذا لم يكن تقدم ترامب على هاريس في استطلاعات الرأي السابقة قائما بالضرورة على آراء قوية عن نائبة الرئيس، فلا يمكن افتراض أن تقدمها على ترامب يقف على أرض صلبة اليوم.