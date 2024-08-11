إعلان

BBC

البرازيل: انتشال جثامين جميع ضحايا تحطم طائرة في ساو باولو

11:42 ص الأحد 11 أغسطس 2024

تحطم طائرة في ساو باولو أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

البرازيل - (أ ش أ)

تمكنت أطقم الطوارئ في البرازيل من انتشال جثامين جميع الضحايا، الذين لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب في ولاية "ساو باولو" والبالغ عددهم 62 شخصا، من موقع الحادث.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن ملابسات الحادث إذ يواصل الخبراء والمحققون فحص الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على التسجيلات الصوتية وبيانات الرحلة.

وأشار الراديو إلى أن شركة طيران "فيوباس" البرازيلية رفعت أمس عدد الضحايا إلى 62 قتيلا هم 58 راكبا و4 أشخاص من أفراد الطاقم.

وكانت الطائرة من طراز (إيه تي آر 72-500) في طريقها من منطقة "كاسكافيل" في ولاية "بارانا" جنوبي البلاد متجهة إلى مطار جوارولوس في مدينة "ساو باولو" عندما سقطت في بلدة "فينهيدو.

هذا المحتوى من

Asha
تحطم طائرة في ساو باولو البرازيل تحطم طائرة في البرازيل جثامين ضحايا تحطم طائرة تحطم طائرة ركاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نيويورك تايمز: استطلاعات الرأي الجديدة تظهر أن هاريس غيرت سباق الرئاسة بشكل جوهري

إعلان

إعلان

* حقيقة إسلام مجدي يعقوب.. كيف فُبركت صورة "أشهد أن محمدا رسول الله"؟