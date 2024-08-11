مقتل أب وابنه في هجوم صاروخي روسي قرب كييف

كييف - (د ب أ)

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد أن رجلا يبلغ من العمر 35 عامًا وابنه في الرابعة من عمره، قتلا في إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية، كييف، خلال هجوم صاروخي روسي.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة، الليلة الماضية، عندما سقطت شظايا صاروخ على مبان سكنية، في بروفاري، شرق العاصمة.

وأضافت الخدمة التطوعية أنه تم العثور على جثتي أب وابنه، تحت أنقاض مبنى.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني اعترضه الدفاع الجوي الروسي على مبنى سكني في مدينة كورسك.

وقال القائم بأعمال حاكم كورسك اليكسي سميرنوف عبر منصة تلجرام إن حالة اثنين من المصابين خطيرة، كما اندلع حريق في المبني، ولا تزال فرق الإسعاف تعمل في مكان الحادث، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأفاد فرع وزارة الطوارئ الروسية بمنطقة كورسك بأنه تم إخماد الحريق وأن الهياكل الحاملة للمبنى لم تتضرر.

ولا تزال السلطات الروسية تعمل على إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين في منطقة كورسك جنوبي البلاد ، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو صد توغل كبير قامت به القوات الأوكرانية.

وقالت قوات الدفاع المدني الروسية إن حوالي 76 ألف مدني تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية وتم نقلهم إلى مناطق أخرى في روسيا.