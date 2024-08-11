إعلان

BBC

إصابة 13 شخصا إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني على كورسك الروسية

10:48 ص الأحد 11 أغسطس 2024

سقوط حطام صاروخ أوكراني أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني اعترضه الدفاع الجوي الروسي على مبنى سكني في مدينة كورسك.

وقال القائم بأعمال حاكم كورسك اليكسي سميرنوف عبر منصة تلجرام إن حالة اثنين من المصابين خطيرة، كما إندلع حريق في المبني، ولا تزال فرق الإسعاف تعمل في مكان الحادث، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأفاد فرع وزارة الطوارئ الروسية بمنطقة كورسك بأنه تم إخماد الحريق وأن الهياكل الحاملة للمبنى لم تتضرر.

وذكر سميرنوف في وقت سابق أن صاروخا أوكرانيا سقط على مبنى سكني في كورسك الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق. وقال عمدة كورسك إيجور كوتساك أنه كان في مكان الحادث وأن سيارات تضررت أيضا جراء سقوط الصاروخ.

ولا تزال السلطات الروسية تعمل على إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين في منطقة كورسك جنوبي البلاد ، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو صد توغل كبير قامت به القوات الأوكرانية.

وذكر قالت قوات الدفاع المدني الروسية إن حوالي 76 ألف مدني تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية وتم نقلهم إلى مناطق أخرى في روسيا.

حطام صاروخ أوكراني كورسك الروسية إصابة 13 شخصا الغزو الروسي لأوكرانيا روسيا أوكرانيا وزارة الطوارئ الروسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل أب وابنه في هجوم صاروخي روسي قرب كييف

إعلان

إعلان

* حقيقة إسلام مجدي يعقوب.. كيف فُبركت صورة "أشهد أن محمدا رسول الله"؟