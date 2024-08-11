إعلان

BBC

ترامب: أحد مواقعنا الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية

10:20 ص الأحد 11 أغسطس 2024

دونالد ترامب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

واشنطن - (د ب أ)

ذكر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أن شركة مايكروسوفت أبلغته أن أحد المواقع الإلكترونية لحملته الانتخابية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية، لكن المتسللين لم يتمكنوا من الوصول سوى إلى "معلومات متاحة للجمهور" خلال عملية الاختراق.

وقال ترامب، في منشور على شبكة تروث سوشيال الخاصة به أمس السبت، "ومع ذلك، لا ينبغي لهم أن يفعلوا أي شيء من هذا القبيل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ترامب أن "إيران وغيرها من الدول لن يتوقفوا، لأن حكومتنا ضعيفة وغير فعالة، لكن ذلك لن يدوم طويلا".

وتم الإعلان عن عملية الاختراق لأول مرة من قبل صحيفة بوليتيكو، التي قالت إنها بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني تحتوي على وثائق عن حملة ترامب الداخلية من حساب مجهول في يوليو الماضي.

وتضمنت هذه الملفات، التي تم نشرها على مدار بضعة أسابيع، ملفا عن السيناتور جيه دي فانس، الذي رشحه ترامب لمنصب نائب الرئيس، بحسب تقرير الصحيفة.

ترامب الحكومة الإيرانية الانتخابات الرئاسية عملية الاختراق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأرصاد الجوية اليابانية تحذر المواطنين من احتمال وقوع زلزال ضخم

إعلان

إعلان

* حقيقة إسلام مجدي يعقوب.. كيف فُبركت صورة "أشهد أن محمدا رسول الله"؟