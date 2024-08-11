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BBC

هل تعرض مقر حملة ترامب الانتخابي لهجوم إلكتروني؟

03:22 ص الأحد 11 أغسطس 2024

دونالد ترامب

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وكالات

تعرض مقر الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة أجانب، وفقا لروسيا اليوم.

وفقا للمقر، فإن القراصنة المعادون للولايات المتحدة تمكنوا من الوصول إلى المراسلات الداخلية للمقر.

وأشار المقر إلى اشتباه في وجود متخصصين إيرانيين وراء الهجوم.

ومن المزمع عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، إذ يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيها كمرشح عن الحزب الجمهوري ومعه السيناتور جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس.

وعلى الجانب الآخر تقف المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز نائبا لها.

ترامب لانتخابات الأمريكية ونالد ترامب قر حملة ترامب
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