أوكرانيا تُدمر مستودعا للصواريخ في مطار موروزوفسك بروسيا

كتب-محمد فتحي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن مسيرات أوكرانية دمرت مستودعا للصواريخ والقنابل في مطار موروزوفسك بمنطقة روستوف في روسيا.

ووفقا للقناة، فإن هناك دوي انفجار بمدينة كريفي ريه الأوكرانية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق كييف.

وبحسب القناة، فإن هناك دوي انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية، فضلا عن رصد حوالي 35 مسيرة في الأجواء الأوكرانية.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت هجوما عبر الحدود الأوكرانية - الروسية باتجاه مدينة سودزا في منطقة كورسك، حيث توغلت عدة كيلومترات داخل الأراضي الروسية.

وقالت موسكو إن نحو ألف جندي أوكراني مزودين بمعدات ثقيلة شاركوا في هذه العملية، ولم تعلق كييف حتى الآن على الأحداث.

وكانت السلطات المحلية قد أمرت، نتيجة للقصف الروسي المنتظم على مواقع حدودية، بالفعل بإجراء عمليات إجلاء للسكان من منطقة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود في شهر مايو.