بعد الهجوم الثاني.. هل توجد إصابات للقوات الأمريكية في سوريا؟

كتب- محمد فتحي:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل، إصابة عدة عسكريين أمريكيين ومن قوات التحالف، بجروح طفيفة في الهجوم الذي وقع الجمعة في سوريا.

ووفقا للقناة، فإنه تم نقل العديد من العسكريين إلى مكان منفصل لإجراء مزيد من التقييم للأوضاع بعد الهجوم في سوريا.

يذكر أن وكالة رويترز، قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله: إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مُسيرة، لكن الأنباء الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء ذلك.

ويُعد هذا الهجوم الثاني على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يأتي في وقت تتزايد فيه حدة التوتر تحسبا لموجة جديدة محتملة من الهجمات قد يشنها حلفاء إيران في المنطقة.