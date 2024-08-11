كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بوقوع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف.

ووفقا للقناة فإنه تم تفعيل حالة التأهب الجوي في 9 مناطق أوكرانية.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت هجوما عبر الحدود الأوكرانية - الروسية باتجاه مدينة سودزا في منطقة كورسك، حيث توغلت عدة كيلومترات داخل الأراضي الروسية.

وقالت موسكو إن نحو ألف جندي أوكراني مزودين بمعدات ثقيلة شاركوا في هذه العملية، ولم تعلق كييف حتى الآن على الأحداث.

وكانت السلطات المحلية قد أمرت، نتيجة للقصف الروسي المنتظم على مواقع حدودية، بالفعل بإجراء عمليات إجلاء للسكان من منطقة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود في شهر مايو.