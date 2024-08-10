ردًا على تصريحات الاحتلال بشأن مدرسة التابعين.. حماس: مضللة وكاذبة

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم السبت، إن "رواية جيش الاحتلال المجرم عن شهداء مجزرة التابعين في حي الدرج بأنهم عناصر من حماس والجهاد الإسلامي مضللة وكاذبة".

وأكدت حماس أن الذين استشهدوا في مجزرة اليوم ليس بينهم مسلح واحد وكلهم مدنيون تم استهدافهم وهم يؤدون صلاة الفجر.

وأوضحت حماس أن مجزرة حي الدرج من بين آلاف المجازر التي ارتكبها الاحتلال "النازي المجرم" في قطاع غزة واستهدف بها المدنيين العزل قاصداً ومتعمداً.

وأشارت في بيانها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد نشر مثل هذه الأكاذيب بعد كل مجزرة يقوم بها لتبرير جرائمه البشعة وهو ما بات مكشوفا لكل مراقب، مؤكدة أن قائمة الشهداء اليوم تضم أطفالا وموظفين مدنيين وأساتذة جامعات ورجال دين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال، اليوم السبت، إن هناك احتمال كبير أن قائد لواء المعسكرات المركزية في حركة الجهاد الإسلامي أشرف جودة كان موجوداً في مدرسة التابعين.

وزعم هاجاري، أنه في الأشهر الأخيرة ركزت حماس بشكل متزايد على استغلال المباني المدرسية لاستخدامها كمرافق عسكرية، مدّعيا أن مقاتلي حماس والجهاد يستخدمون المدارس والمستشفيات التي تحوي مدنيين.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ خطوات لتقليل الضحايا بين المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي، زاعما أنه لم يكن هناك أطفال ونساء في المبنى المستهدف بغزة.

وأكد هاجاري على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل وفق القانون الدولي حتى يهزم حماس ويعيد الأسرى.

وذكر الدفاع المدني بغزة، أن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 100 شخصا من النازحين.