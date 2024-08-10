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زيلينسكي يُقر بتوغل قواته في كورسك الروسية لأول مرة

10:25 م السبت 10 أغسطس 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن توغل قواته في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا لأول مرة، بعد خمسة أيام من نشر تقارير عن انطلاق الهجوم.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أبلغه بمستجدات "التقدم في الحرب في أراضي المعتدي".

وأضاف أن أوكرانيا تثبت الآن أنها "قادرة على ضمان العدل" وممارسة "الضغط على المعتدي".

ولم يقدم زيلينسكي ولا الجيش في كييف أية تفاصيل إضافية عن الوضع الحالي لتقدم القوات الأوكرانية في الأراضي الروسية.

واكتفى الرئيس الأوكراني بالتلميح بصورة غير مباشرة إلى الهجوم في اتجاه كورسك في الأيام القليلة الماضية، حيث قال في خطابه المسائي أمس الأول الخميس إن "روسيا جلبت الحرب إلى أرضنا، ويجب أن تشعر بما فعلت".

فولوديمير زيلينسكي كورسك الروسية القوات الأوكرانية
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