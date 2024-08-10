إعلان

BBC

بسبب انحيازها لإسرائيل.. ألبانيزي تطالب الأمم المتحدة بقطع علاقاتها مع أمريكا

10:09 م السبت 10 أغسطس 2024

فرانشيسكا ألبانيزي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم السبت، إن ما حدث أمر مروع والمجازر تحدث يوميا وفق سياسة إسرائيلية ممنهجة.
وأكدت ألبانيزي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه يجب وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، مشددة على أن ليس هناك أي مبرر لقتل 100 شخص حتى لو تواجد مسلحون في المكان.
وأوضحت ألبانيزي، أن إسرائيل تسعى لتدمير الحياة في غزة بحيث لا تصلح مككانا للعيش، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة منحازة بشكل تام لإسرائيل ويجب قطع العلاقات معها.
وأوضحت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، أن الولايات المتحدة هي من زودت إسرائيل بالسلاح المستخدم في قصف مدرسة التابعين، لافتة إلى أن على الدول العربية الضغط على الولايات المتحدة واستغلال نفوذها لتغيير الواقع.

فرانشيسكا ألبانيزي حقوق الإنسان أمريكا الأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يستهدف قاعدة "محفاة ألون" الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية

إعلان

إعلان

دعم الحرب ضد غزة وآخر قد يتعرض للتحقيق من الأولمبياد.. من أصحاب ميداليات الكيان الصهويني في باريس؟
المجمع التكراري يشعل التنسيق لطلاب العلمي بالثانوية العامة.. بث مباشر مع محمد سامي