بسبب انحيازها لإسرائيل.. ألبانيزي تطالب الأمم المتحدة بقطع علاقاتها مع أمريكا

وكالات

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم السبت، إن ما حدث أمر مروع والمجازر تحدث يوميا وفق سياسة إسرائيلية ممنهجة.

وأكدت ألبانيزي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه يجب وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، مشددة على أن ليس هناك أي مبرر لقتل 100 شخص حتى لو تواجد مسلحون في المكان.

وأوضحت ألبانيزي، أن إسرائيل تسعى لتدمير الحياة في غزة بحيث لا تصلح مككانا للعيش، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة منحازة بشكل تام لإسرائيل ويجب قطع العلاقات معها.

وأوضحت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، أن الولايات المتحدة هي من زودت إسرائيل بالسلاح المستخدم في قصف مدرسة التابعين، لافتة إلى أن على الدول العربية الضغط على الولايات المتحدة واستغلال نفوذها لتغيير الواقع.