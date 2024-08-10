حماس: الاحتلال يتلذذ بإراقة الدم الفلسطيني والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

وكالات

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج سامي أبو زهري، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره وقتل القضية من خلال جرائمه.

وأشار أبو زهري في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن ادعاء الاحتلال بوجود مسلحين في الأماكن المقصوفة كذب لتبرير جرائمه المتكررة، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتلذذ بإراقة الدم الفلسطيني والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية.

وأوضح أبو زهري، أن المطلوب هو حراك عربي من أجل وقف الإجرام الإسرائيلي والرعاية الأمريكية له، مشيرا إلى أن غزة تُقتل بدم بارد والاحتلال لا يرغب في وقف إطلاق النار.