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إيطاليا تعلن إعادة 233 مهاجرًا غير شرعي لبلدانهم الأسبوع الحالي

10:02 م السبت 10 أغسطس 2024

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي

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روما - (أ.ش.أ)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي، أن سلطات بلاده أعادت 233 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم الأسبوع الحالي.

وقال وزير الداخلية الإيطالي في بيان، اليوم السبت، إن الإجراء جاء بفضل العمليات الاستثنائية التي قامت بها الشرطة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك في إطار خطة حكومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، أكدت تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60% مقارنة بأرقام السنة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الداخلية الإيطالي الهجرة غير الشرعية روما إيطاليا
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