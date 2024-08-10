البث العبرية: العلاقة بين الوفد المفاوض والمستوى السياسي توترت لعدم تقدم المفاوضات

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن قمة يوم الخميس لن تحدث اختراقا بل تهدف إلى تحريك مفاوضات صفقة التبادل.

وأشارت مصادر، إلى أن عدم تقدم المفاوضات تسبب بتوتر العلاقة بين الوفد الإسرائيلي المفاوض والمستوى السياسي في حكومة نتنياهو.

وأوضحت المصادر، أن الحراك الأمريكي الذي ستشهده المنطقة يهدف للضغط على إسرائيل وحماس لإبرام صفقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه يفكر بزيارة المنطقة الأسبوع المقبل.

ولفت المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، إلى أن بلينكن كشف لجالانت أن هدف زيارته الانضمام لجهود وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدين أن احتمالات زيارة بلينكن ستنخفض إذا كان هناك تصعيد كبير في المنطقة.

وذكر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، اليوم السبت، أن حزب الله اللبناني قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري كجزء من الرد المتوقع.