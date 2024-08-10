إعلان

BBC

وزير الخارجية الأردني: بلادنا لن تكون ساحة معركة لأي طرف

09:50 م السبت 10 أغسطس 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول إن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي طرف.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت نقلا عن وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند المبيضين، إن بلاده أبلغت طهران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لأي غرض.

وفي زيارته إلى طهران، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد الماضي، إنه أبلغ نظيره الإيراني علي باقري كني بأنه ليس في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها.

وأوضح الصفدي أن الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن زيارته لطهران تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين بصراحة وشفافية بما يخدم مصالحهما الثنائية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إن إيران رفضت دعوات أمريكية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة طلبت من حكومات أوروبية تحذير إيران من أن شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل سيتبعه رد فعل.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الولايات المتحدة إيران إسماعيل هنية العدوان الإسرائيلي على غزة إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث العبرية: العلاقة بين الوفد المفاوض والمستوى السياسي توترت لعدم تقدم المفاوضات

إعلان

إعلان

دعم الحرب ضد غزة وآخر قد يتعرض للتحقيق من الأولمبياد.. من أصحاب ميداليات الكيان الصهويني في باريس؟
المجمع التكراري يشعل التنسيق لطلاب العلمي بالثانوية العامة.. بث مباشر مع محمد سامي