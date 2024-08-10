الحوثيون يقررون تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرتهم شمالي اليمن

صنعاء - (د ب أ)

قررت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرتها شمالي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجماعة مهدي المشاط، أصدر قرارا بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء.

وأشار نص القرار إلى أن ذلك يأتي "نظرا للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا".

وهذه الحكومة غير معترف بها دوليا، وتأتي خلفا للحكومة السابقة التي شكلتها الجماعة في عام 2016 كسلطة تحكم معظم المناطق شمالي اليمن.

ومنذ عام 2014 تسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في شمال اليمن.