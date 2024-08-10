بسبب صواريخ حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في 20 موقعًا بشمال إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي في 20 موقعًا بشمال إسرائيل

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن صفارات الإنذار لا تتوقف في مناطق عدة بالجليل الأعلى شمالي إسرئيل تحذيرا من إطلاق صواريخ ومسيرات، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد وفي أكثر من 20 موقعا بالجليل الأعلى.

من جانبه، أكد موقع "والا" العبري، أن نطاق ضربات حزب الله اللبناني يتسع ويصل منطقة جبل الجرمق وبلدات قرب طبريا.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن صفارات الإنذارات دوت لمدة 15 دقيقة متواصلة في الشمال في منطقة مدينة صفد.

وقال حزب الله، إنه استهدف منظومة فنية إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وحقق إصابة دقيقة.