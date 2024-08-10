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مسؤولون إسرائيليون: بلينكن أبلغ جالانت أنه يفكر بزيارة المنطقة الأسبوع المقبل

08:07 م السبت 10 أغسطس 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه يفكر بزيارة المنطقة الأسبوع المقبل.

وأشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، إلى أن بلينكن كشف لجالانت أن هدف زيارته الانضمام لجهود وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدين أن احتمالات زيارة بلينكن ستنخفض إذا كان هناك تصعيد كبير في المنطقة.

وذكر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، اليوم السبت، أن حزب الله اللبناني قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري كجزء من الرد المتوقع.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن هناك تقديرات في إسرائيل بأن حزب الله سيستخدم صواريخ دقيقة في رده على اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر.

وكشفت البث العبرية، أن التقديرات تشير إلى أن رد حزب الله وإيران سيكونان منفصلين بحيث يبدأ حزب الله بالهجوم.

يواف جالانت أنتوني بلينكن الاحتلال الإسرائيلي
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