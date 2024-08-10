بيلاروس تحذر أوكرانيا من ارتكاب "أعمال إجرامية" بعد إسقاط مسيرات لها

مينسك/ كييف - (د ب أ)

حذرت بيلاروس اليوم السبت كييف وطالبتها بتجنب ارتكاب "أعمال إجرامية" بعد ساعات من إعلان بيلاروس إسقاطها طائرات مسيرة انقضاضية أوكرانية في المجال الجوي البيلاروسي.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن وزارة الخارجية القول إن الحادث كان "محاولة خطيرة لتوسيع رقعة الصراع الحالي".

وحذرت مينسك من أنها قد تستخدم الحق في الدفاع عن النفس وترد بالصورة الملائمة على أي استفزاز أو أعمال عدائية.

وقال وزير الدفاع البيلاروسى فيكتور خرينين إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر القوات البيلاروسية بتعزيز حماية حدود البلاد مع أوكرانيا، كما أمر بنشر صواريخ إسكندر الباليستية وراجمات صواريخ من طراز "بولونيز" في المنطقة.

وأكد لوكاشينكو في وقت سابق من اليوم، أنه في الليلة الماضية، تم إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، يُفترض أنها انقضاضية، فوق أراضي بلاده.

وقال لوكاشينكو: "بالأمس في الساعة 18:10، تم وضع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية في حالة تأهب قصوى، الحقيقة هي أننا نعتقد أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع قواعد السلوك، وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروس في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا، في منطقة كوستيوكوفيتشي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.