الطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وجبل لبنان

بيروت – (أ ش أ)

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين وحلّق على علو منخفض في أجواء عرمون، وبشامون، وخلدة، والشويفات، وبيروت وكسروان.

وفي السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة جرحى الغارتين الإسرائيليتين على بلدة مجدل سلم إلى 4 جرحى.

وأصدر المركز تحديثا لحصيلة الغارة الإسرائيلية الثانية اليوم على بلدة مجدل سلم، حيث أشار إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى ثلاثة مع دخول سيدة جريحة مصابة بإصابات متوسطة إلى مستشفى تبنين الحكومي، كما استقبل المستشفى مواطنا ومسعفا بجروح متوسطة.

يذكر أنه نتيجة للغارة الأولى على البلدة، استقبل قسم العناية الفائقة في مستشفى تبنين الحكومي شابا مصابا بجروح خطرة.