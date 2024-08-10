إعلان

BBC

الطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وجبل لبنان

06:55 م السبت 10 أغسطس 2024

طائرة حربية اسرائيلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت – (أ ش أ)

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين وحلّق على علو منخفض في أجواء عرمون، وبشامون، وخلدة، والشويفات، وبيروت وكسروان.

وفي السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة جرحى الغارتين الإسرائيليتين على بلدة مجدل سلم إلى 4 جرحى.

وأصدر المركز تحديثا لحصيلة الغارة الإسرائيلية الثانية اليوم على بلدة مجدل سلم، حيث أشار إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى ثلاثة مع دخول سيدة جريحة مصابة بإصابات متوسطة إلى مستشفى تبنين الحكومي، كما استقبل المستشفى مواطنا ومسعفا بجروح متوسطة.

يذكر أنه نتيجة للغارة الأولى على البلدة، استقبل قسم العناية الفائقة في مستشفى تبنين الحكومي شابا مصابا بجروح خطرة.

هذا المحتوى من

Asha
الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت جبل لبنان وزارة الصحة اللبنانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية بموقع "مسكاف عام" الإسرائيلي

إعلان

إعلان

التعليم تعلن رسميًا موعد بدء العام الدراسي الجديد
"تخلو من أي مظاهر عسكرية".. تحقيقات تكشف كذب المزاعم الإسرائيلية بشأن مدرسة التابعين
نجمة أولمبياد باريس 2024..تعرف على أهم المعلومات عن سارة سمير (صور)