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BBC

أونروا: "يوم آخر من الرعب" في غزة مع قصف إسرائيل لمدرسة

06:51 م السبت 10 أغسطس 2024

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غزة - (د ب أ)

أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له إحدى المدارس في غزة، والتي قالت السلطات الفلسطينية إنها أسفرت عن استشهاد ما يصل إلى 100 شخص.

وقال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إن الحادث يمثل "يومًا آخر من الرعب فى غزة".

وأضاف: "لا يمكن أن يصبح ما لا يطاق هو القاعدة".

وقال لازاريني إن جميع أطراف الصراع في غزة "يجب أن تحمي المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات" والامتناع عن استخدام "المدارس والمرافق المدنية الأخرى لأغراض عسكرية أو قتالية".

وأضاف رئيس الأونروا: "حان الوقت لإنهاء هذه الأهوال التي تتكشف تحت أبصارنا".

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت أن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا وعشرات آخرين أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة غالبيتهم أشلاء فيما وصلت جثث متفحمة صعب التحقق من هوياتهم.

وأضافت المصادر الطبية أن العدد الكبير من الضحايا "جعل مهمة إنقاذ الجرحى صعبة للغاية في ظل ضعف الإمكانيات الطبية بالمدينة وعدم توفر أسرة".

الأونروا مجزرة حي الدرج غزة طوفان الأقصي
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