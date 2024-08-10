تقارير: الجزائر تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الثلاثاء بشأن مجزرة حي الدرج

وكالات

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، إن الجزائر دعت لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشأن مجزرة حي الدرج في غزة.

وكان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قال، اليوم السبت، إن كثيرا من المواطنين ما زالوا يبحثون عن أبنائهم داخل المسجد.

وأكد بصل في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن ما حدث داخل المسجد لا يمكن للعقل أن يتخيله، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع مشاهد مأساوية وتشبه هذه المجزرة بمجزرة المعمداني.

وأوضح بصل أن الصواريخ انفجرت في الطابق الأول ودمرت وشوهت كل من كان في المسجد، لافتا إلى أن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في قصف إسرائيلي بثلاثة صواريخ على مصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج وسط غزة.

وذكر الدفاع المدني أن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وكشف بصل أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى استشهاد 90% من النازحين بها.