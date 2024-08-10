عبد العاطي ونظيرته البلجيكية يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في المنطقة

القاهرة - (د ب أ)

تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير أحمد أبو زيد، أن عبدالعاطي أعرب عن تقدير مصر للموقف البلجيكي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحرص على إطلاع نظيرته البلجيكية على الاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على مدار الساعة لتجنب التصعيد الإقليمي.

من جانبها، ثمنت وزيرة خارجية بلجيكا الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر لحل أزمة قطاع غزة ووقف التصعيد الإقليمى الناجم عنها، وأطلعت وزير الخارجية على الاتصال الذي أجرته مع نظيرها الإسرائيلي مؤخراً ودعوتها إلى ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار.

كما أشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية تناول خلال الاتصال عدداً من مجالات التعاون القائمة بين البلدين، وفى مقدمتها ملف الهجرة وملف استرداد القطع الأثرية المهربة من مصر، وتطلع مصر لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها البلجيكية في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي.

ونوه إلى أن عبدالعاطي سلط الضوء على الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبشكل خاص الشق المعنى بالحوار السياسي على مستوى القمة، مع التأكيد على توافر الإرادة من الجانبين المصري والأوروبي من أجل التنفيذ الكامل للشراكة الاستراتيجية بمحاورها الستة، معولاً على دعم بلجيكا لتنفيذ محاور الشراكة وما يتصل بها من حزم تمويلية.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لبحث سبل إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة المختلفة، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والبلجيكى.