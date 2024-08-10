كوريا الشمالية تسقط بالونات مليئة بالقمامة على جارتها الجنوبية

وكالات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى بالونات تحمل على الأرجح قمامة باتجاه الجنوب، مما يزيد من حملة الحرب النفسية الغريبة وسط التوترات بين البلدين الخصمين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن الرياح قد تحمل البالونات إلى مناطق شمال العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وأرسلت كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة أكثر من 2000 بالون تحمل نفايات ورقية وقطع قماش وأعقاب سجائر باتجاه الجنوب، فيما وصفته بأنه انتقام من نشطاء مدنيين من كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود منشورات مناهضة لبيونج يانج.

ورداً على حملة البالونات الشمالية، قامت كوريا الجنوبية بتنشيط مكبرات الصوت في الخطوط الأمامية لبث رسائل دعائية معادية وأغاني البوب الكورية.