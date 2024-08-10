ستُدفن الأسبوع المقبل.. رسائل مجهولة تثير الذعر تصل إلى هواتف الإسرائيليين

وكالات

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن عدداً كبيراً من الإسرائيليين، تلقوا رسائل نصية تهديدية الجمعة، تحذرهم من أنهم "سيُدفنون بحلول الأسبوع المقبل"، فيما قالت الشرطة إنها تعمل مع المديرية الوطنية للأمن السيبراني لتعقب مصدر الرسائل وحظرها.

وذكرت الصحيفة، أن الرسائل، التي جاءت في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد هجمات "انتقامية" من إيران، تضمنت الأسماء الكاملة للمستلمين ومدينة الإقامة، ما أثار قلق العديد من الذين تلقوها.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن أي شخص تلقى الرسائل النصية يجب أن يتجاهلها ويحظر رقم المرسل إذا أمكن.

وأضافت الشرطة في بيان لها أن "هذه رسائل كاذبة تهدف إلى إثارة الذعر أثناء الحرب"، مشيرة إلى أن إرسال مثل هذه الرسائل يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن، وفق ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل".

وفي أواخر عام 2023، بعد أسابيع فقط من هجوم 7 أكتوبر، الذي شنته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل، حققت السلطات في سيل من مكالمات واتساب، القادمة من أرقام غير معروفة في الخارج، والتي اعتقدت أنها كانت جزءاً من محاولة لاختراق هواتف إسرائيليين.

وفي ذلك الوقت، نصحت المديرية الوطنية للإنترنت مستخدمي تطبيق "واتساب"، بضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بهم على منع المكالمات من أرقام غير معروفة، وحظر الأرقام التي تجري المكالمات والإبلاغ عنها، وتجنب النقر فوق الروابط المرسلة من مصادر غير معروفة.

وفي يونيو الماضي، حذر رئيس المديرية الوطنية للإنترنت جابي بورتنوي من أن طبيعة الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران منذ اندلاع الحرب في غزة كانت أكثر عدوانية.

وتتأهب إسرائيل لهجوم متوقع في الأيام المقبلة بعد تهديدات من إيران، و"حزب الله" بالرد على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، والقائد العسكري لـ"حزب الله" فؤاد شُكر في بيروت، الأسبوع الماضي.